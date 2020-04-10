Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали в "Вечернем Урганте" о сыне Мире, его рождении в США и тренировках дома

Вадим Карасев

Гостями сегодняшнего эфира телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале стали 30-летний танцовщик Сергей Полунин и 25-летняя фигуристка Елена Ильиных, которые чуть меньше трех месяцев назад впервые стали родителями — у них родился сын Мир. О необычном выборе имени, родах в Майами и экстренном возвращении в Россию из США во время пандемии коронавируса они рассказали Ивану Урганту.

По словам олимпийской чемпионки в танцах на льду, имя сыну выбирал папа.Если бы родилась девочка, то имя выбирала бы я, но в итоге все варианты имен для сына придумал Сережа, о чем я потом очень пожалела. Среди них были — Шива, Ши, Самсон. В один из дней, когда мы думали над именем для ребенка, Сережа сказал: "Все, я нашел имя — Адольф",— рассказала Елена Ильиных.





Елена Ильиных, Сергей Полунин, Иван УргантСергей добавил, что имя Адольф, по его мнению, само по себе красивое и в переводе с немецкого означает "благородный волк", но человек по фамилии Гитлер, ставший синонимом жестокости и бесчеловечности, испортил его.На самом деле и ребенку это имя не нравилось. Когда мы называли его Адольфом, он очень плакал,— добавил Сергей.





Сергей Полунин с сыном МиромВ день, когда Мир появился на свет, его родители занимались своими делами и не спешили в роддом. Сыночек дал нам выспаться — всю ночь мы спали. На утро у меня отошли воды, и Сережа пошел делать балетный класс. Мы не знали, что в этот момент делать, поэтому он, как обычно, пошел делать балетный класс. А я подумала, что на встречу с главным мужчиной должна прийти красивая, поэтому взялась крутить волосы и краситься,— вспомнила день родов Елена.





Сергей Полунин с сыном Миром на обложке The Sunday Times MagazineПервые дни своей жизни малыш вместе с родителями провел на острове возле Майами, но из-за закрытия границ стран в результате пандемии коронавируса Полунин и Ильиных были вынуждены спешно вернуться в Россию. С тех пор семья по естественным причинам находится в самоизоляции.В основном ребенком занимаемся: играем, плаваем, разговариваем... Весело. Хорошо на самом деле, что есть возможность побыть вместе. Мы уже четыре месяца в такой самоизоляции, — сказали они.





Сергей Полунин и Елена ИльиныхЗнаменитый танцовщик и прославленная спортсменка устраивают совместные тренировки дома, что помогает им оставаться в форме.Мы занимаемся вместе дома с утра. Я уже лет семь сам дома занимаюсь. Немного времени тратим на это — полчаса или 40 минут. Этого достаточно, чтобы быть в средней форме. Но нужно тренироваться каждый день. Если не нарушаешь такой режим, находишься в хорошей физической форме,— считает Сергей Полунин.



