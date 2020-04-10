Сергей Собянин объявил о введении в Москве спецпропусков

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса в российской столице. На своем сайте он сообщил о введении системы спецпропусков.

Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения,— сказал Собянин.

Сергей Собянин

Он объяснил, что причиной ужесточения мер борьбы с пандемией коронавируса в Москве стала ухудшающаяся статистика заболеваемости. По словам градоначальника, многие принятые ранее решения (перевод граждан на работу удаленно, дистанционное обучение, призывы к самоизоляции и прочее) подействовали на некоторое время.

Количество больных коронавирусом росло, но не драматическими темпами. Теперь я скажу о том, что происходит последние дни. Как я вижу складывающуюся ситуацию. Как ее видят санитарные службы и врачи. Начиная с понедельника, ситуация начала ухудшаться. Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня — уже 1 300. Большая часть пациентов поступает еще до того как был установлен лабораторно диагноз — коронавирус. Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что, с высокой долей вероятности — это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит,

— заявил Собянин.

Как минимум на неделю прекратится работа большинства городских организаций, а также в три этапа будет введен режим пропусков. Мэр Москвы пояснил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти воспользуются правом проверять достоверность сообщаемых сведений.



