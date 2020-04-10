Шуточный гороскоп: как Знаки Зодиака готовятся к концу света

Вадим Карасев

Многие из нас видели фильмы-катастрофы, которые показывают, каким может быть конец света. Астрологи поделились своим мнением относительно того, как каждый из Знаков Зодиака готовился бы к этому событию.

Не стоит всерьез думать о том, когда наступит конец света. Гораздо важнее сфокусироваться на текущих делах и проблемах. В их решении вам помогут специальные заговоры, а также капля уверенности. И конечно, юмор поможет не опустить руки даже в сложной ситуации.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

«Огненные» люди в стрессовых ситуациях включают режим сохранения энергии. Они думают только о себе, ну и о своих близких. Теоретический конец света для них был бы отличной возможностью показать и доказать свою любовь, а еще пожить в свое удовольствие.

Овны при зомби-апокалипсисе тут же побежали бы в магазины за экипировкой, холодным и огнестрельным оружием. Учитывая особенности их мышления, скорее всего, именно они выжили бы во время конца света.

Львам во время конца света, возможно, захотелось бы закатить вечеринку, на которой они стали бы самыми яркими звездами. В остальное время, скорее всего, Львы были бы ответственными за сохранение порядка, потому что их раздражает, когда все вокруг идет не по сценарию Льва, короля любого шоу.

Стрельцы стали бы главными защитниками и миротворцами. Они следили бы за порядком и поддерживали нуждающихся. В крайнем случае они постарались бы сбежать куда-нибудь в лес, чтобы там насладиться единением с природой и сменить обстановку.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Эти люди ведут себя очень по-разному в критических ситуациях, несмотря на то, что относятся к одной стихии. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что Тельцы, Девы и Козероги могут продержаться в условиях апокалипсиса достаточно долго и весьма уверенно.

Тельцы при первых «симптомах» конца света побегут в магазины закупаться провизией на сто дней вперед. Они захватят всё необходимое, включая средства защиты. Им захочется запереться дома и охранять свое имущество от вандалов, даже если вандалы сами отсиживаются по домам.

Девы — мудрый Знак, но именно они первыми начнут кричать: «Я же говорил!» или: «Нам говорили, а мы не слушали!». Скорее всего, выживут только те Девы, которые не умеют говорить, потому что всех остальных линчуют за панику.

Козероги продолжат работать. Они заведут будильник на 7 утра, погладят платье или рубашку, подготовят завтрак на работу. Придут туда и не увидят никого. В итоге Козероги решат вернуться домой и подождать, пока ситуация не восстановится.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Люди этой стихии точно не станут запираться дома. Рядом с ними будет весело, хотя и не всегда безопасно. В плане подготовки они проявляют абсолютное безразличие, действуя по вдохновению.

Близнецы начнут знакомиться со всеми подряд, пустятся во все тяжкие. Возможно, найдут любовь, сбегут в горы или в лес, посетят какое-нибудь красивое романтичное место. Словом, решат пожить на всю катушку.

Весам, вероятнее всего, захочется выглядеть неотразимыми на фоне остальных, поэтому они сначала забегут в магазин, чтобы обновить гардероб. А потом начнут делать селфи и записывать видео для социальных сетей.

Водолеи будут ломать голову над тем, как исправить ситуацию. Если всё выйдет из-под контроля, то они все равно найдут способ спасти этот несовершенный мир, причем самым непредсказуемым образом.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Люди стихии Воды мысленно каждый день живут в условиях апокалипсиса, так что им не привыкать. Но если представить себе реальную ситуацию, то эти люди смогли бы удивить многих.

Раки точно начали бы паниковать первыми, ведь для них это абсолютно нормально. Сильнее всего пострадали бы их близкие, ведь они узнали бы, что страшнее кары свыше только Рак, который не знает, что делать.

Подготовка Скорпионов была бы самой приятной. Это те самые люди, которые уверены, что за все свои грехи и проступки будут наказаны их недоброжелатели и враги. Так что Скорпионы, скорее всего, приобретут к апокалипсису попкорн.

Рыбы решат, что конец света наступает из-за них, и начнут молиться о прощении. Подготовка будет заключаться в том, чтобы разобраться, почему так произошло. Во время конца света вы сможете найти Рыб в момент глубокого самоанализа, так что и им, и вам будет уже не до зомби или летящего к Земле метеорита.