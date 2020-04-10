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Служили в патрульной полиции: вскрылась резонансная информация о подрывниках банкомата в Харькове

Служили в патрульной полиции: вскрылась резонансная информация о подрывниках банкомата в Харькове

Харьковские СМИ выяснили, что подрыв банкомата в Шевченковском районе Харькова, который произошел в ночь на 10 апреля, организовали двое… бывших патрульных. В частности, об этом со ссылкой на собственные источники среди силовиков сообщил ресурс NewsRoom.

По данным экс-коллег, один из подозреваемых проживает в Харьковской, а второй — в Запорожской области. В момент задержания с ними в машине были двое гражданских лиц.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, а взорвав банкомат, скрылись, прихватив около двух миллионов гривен.

Фото Национальной полиции

# Украина
По материалам: fakty.ua

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