Смертность от Covid-19 в постсоветских странах в 5 раз ниже, чем по миру

Лидия Мартынова

Число заразившихся коронавирусом нового типа в постсоветских странах превысило 18,5 тыс. При этом смертность среди заболевших в этих странах на текущий момент составляет 1,13% - в пять раз меньше, чем в среднем по миру (6,1%).

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в России, где заболел 10 131 человек. Следом идут Белоруссия (1 486 случаев), Молдавия (1 289), Азербайджан (926), Армения (921), Казахстан (781), Узбекистан (582) и Киргизия (280). На Украине зафиксировано 1 892 случая заражения, в Грузии — 218. В Таджикистане и в Туркмении официально не отмечено ни одного случая заражения.

«За исключением Молдавии, где умерли 2,25% заболевших, в странах СНГ показатель смертности, который нельзя точно определить до завершения эпидемии, в данный момент не превышает 1,5%. Самые низкие показатели зафиксированы в России и Узбекистане (0,75% и 0,52% соответственно), в других он колеблется от 0,97% до 1,43%. На Украине умерли 3,01% заболевших, в Грузии — 1,38%. Средний показатель смертности в СНГ составляет 1,1%. С учетом Грузии этот показатель достигает 1,13%. При этом в среднем по миру смертность от коронавируса — 6,1%», — свидетельствуют данные, опубликованные ТАСС.

В мире, по последним данным, коронавирусом заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано свыше 90 тыс. летальных исходов.

ИА Newstes сообщало, что, по данным на 9 апреля, в Грузии зафиксировано 218 клинически подтвержденных случаев (162 активных) инфицирования коронавирусом нового типа Covid-19, включая три летальных случая и 51 случай выздоровления.

В Молдавии общее число инфицированных граждан достигло 1 289 человек. С момента первого установленного 7 марта заражения выздоровели 50 пациентов, 29 человек скончались. К вечеру 9 апреля в Приднестровье выявлено 77 случаев заболевания Covid-19, выздоровевших пока нет, умерли четыре человека.