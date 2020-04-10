Собянин обещает жестко штрафовать ездящих по Москве автомобилистов

Алексей Вольцев

Автомобилистов, которые должны находиться на карантине, но не соблюдают режим, будут жестко штрафовать в Москве. Как передает РИА «Новости», об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что данная мера затронет только тех, кто находится на официальном карантине, — это больные коронавирусом на домашнем лечении, их близкие родственники, контактировавшие с заболевшими COVID-19 люди, а также те, кто вернулся из заграничных поездок.

«Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, <> мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», — добавил мэр.

По последним данным, в Москве зафиксировали 6698 больного COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.