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Сотрудник склада заболел коронавирусом после визита богатейшего человека мира

Сотрудник склада заболел коронавирусом после визита богатейшего человека мираФото: Albin Lohr-Jones / Globallookpress.com

Сотрудник склада интернет-гиганта Amazon заболел коронавирусом после визита основателя и главы компании, богатейшего человека мира Джеффа Безоса, пишет Bloomberg.

Сообщается, что рабочий не контактировал непосредственно с Безосом — последний раз он был на складе в окрестностях аэропорта Далласа за два дня до визита миллиардера, который случился 8 апреля.

Во время визита Безос прошел в маске по территории склада и поприветствовал сотрудников. После его отъезда анализ на коронавирус, взятый у одного из не присутствовавших на мероприятии членов персонала, дал положительный результат.

Ранее стало известно о планах Amazon нанять около 100 тысяч человек в связи с резко возросшим спросом на онлайн-покупки в США.

Состояние Безоса оценивается в 125 миллиардов долларов. Он занимает первое место среди богатейших людей мира. Также в тройку входят основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс со 104 миллиардами долларов и руководитель инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 76,4 миллиарда.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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