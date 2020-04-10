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Спецпошлина на импорт российского угля в Украину вводится с 15 апреля

Спецпошлина на импорт российского угля в Украину вводится с 15 апреля
Специальная пошлина в размере 65% на импорт из Российской Федерации угля с рядом исключений вводится с 15 апреля, свидетельствует обнародованное на правительственном портале постановление №261 от 18 марта.

Исключением, в частности является: уголь марки "А" (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.
Согласно тексту документа, введение специальной пошлины на импорт электрической энергии, ранее анонсированной на заседании Кабмина, документом не предусматривается.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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