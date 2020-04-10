Спецпошлина на импорт российского угля в Украину вводится с 15 апреля

Алексей Вольцев

Специальная пошлина в размере 65% на импорт из Российской Федерации угля с рядом исключений вводится с 15 апреля, свидетельствует обнародованное на правительственном портале постановление №261 от 18 марта.Исключением, в частности является: уголь марки "А" (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.Согласно тексту документа, введение специальной пошлины на импорт электрической энергии, ранее анонсированной на заседании Кабмина, документом не предусматривается.