США посчитали переговоры в рамках ОПЕК+ провальными

Вадим Карасев

Министр энергетики США Дэн Бруйет заявил о крайнем разочаровании в связи с итогами переговоров в рамках договора ОПЕК+. Его недовольство вызвала позиция Мексики, не готовой сокращать добычу на требуемые 400 тысяч баррелей в сутки.

"Как мы все знаем, несколько стран обсуждали соглашение об изъятии с рынка 10 миллионов баррелей в день, но соглашение так и не материализовалось. Это крайне разочаровывающе".

В американском Минэнерго подчеркнули, что необходимо быстро стабилизировать мировые энергетические рынки и полностью восстановить экономику. В самих США к концу года нефтедобыча может упасть на 2-3 млн баррелей в день.

Как стало известно 10 апреля, Мексика все же согласилась снизить нефтедобычу после звонка президента США Дональда Трампа. При этом Штаты взяли на себя дополнительное добровольное сокращение на 250 тысяч баррелей.

Ruposters писал, что в Кремле положительно оценили сделку и заверили в ее выгоде для всех. При этом Россия будет вынуждена сократить добычу больше, чем другие страны.