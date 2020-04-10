Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США посчитали переговоры в рамках ОПЕК+ провальными

США посчитали переговоры в рамках ОПЕК+ провальными

Министр энергетики США Дэн Бруйет заявил о крайнем разочаровании в связи с итогами переговоров в рамках договора ОПЕК+. Его недовольство вызвала позиция Мексики, не готовой сокращать добычу на требуемые 400 тысяч баррелей в сутки.

"Как мы все знаем, несколько стран обсуждали соглашение об изъятии с рынка 10 миллионов баррелей в день, но соглашение так и не материализовалось. Это крайне разочаровывающе".

В американском Минэнерго подчеркнули, что необходимо быстро стабилизировать мировые энергетические рынки и полностью восстановить экономику. В самих США к концу года нефтедобыча может упасть на 2-3 млн баррелей в день.

Как стало известно 10 апреля, Мексика все же согласилась снизить нефтедобычу после звонка президента США Дональда Трампа. При этом Штаты взяли на себя дополнительное добровольное сокращение на 250 тысяч баррелей.

Ruposters писал, что в Кремле положительно оценили сделку и заверили в ее выгоде для всех. При этом Россия будет вынуждена сократить добычу больше, чем другие страны.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Вещающий о деньгах голос всколыхнул сексуальные фантазии блогерш
Вещающий о деньгах голос всколыхнул сексуальные фантазии блогерш
Жителям Подмосковья объяснили порядок передвижений около дома
Жителям Подмосковья объяснили порядок передвижений около дома
Центр поддержки экономики Москвы будет вести консультации в выходные дни
Центр поддержки экономики Москвы будет вести консультации в выходные
В США предложили «наказать» Китай за коронавирус
В США предложили «наказать» Китай за коронавирус
Румыния отказалась делиться пшеницей и заставила мир нервничать
Румыния отказалась делиться пшеницей и заставила мир нервничать
Эмбер Херд пригрозили тремя годами тюрьмы за клевету о Джонни Деппе
Эмбер Херд пригрозили тремя годами тюрьмы за клевету о Джонни Деппе
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
Карантин расширяет возможности культуры в онлайн, считают эксперты
Карантин расширяет возможности культуры в онлайн, считают эксперты
США посчитали переговоры в рамках ОПЕК+ провальными
США посчитали переговоры в рамках ОПЕК+ провальными
Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19

Еще по теме

США заявили о провале переговоров по сделке ОПЕК+
Страны ОПЕК договорились снизить нефтедобычу впервые за 8 лет
Президентом ОПЕК в 2017 будет министр энергетики Саудовской Аравии
Страны ОПЕК распределили между собой сокращение добычи нефти