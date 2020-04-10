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США заявили о провале переговоров по сделке ОПЕК+

США заявили о провале переговоров по сделке ОПЕК+Фото: Angus Mordant / Reuters

Переговоры по соглашению о добыче нефти между странами ОПЕК+ закончились провалом, и такая ситуация крайне разочаровывает. Об этом заявил министр энергетики США Дэн Бруйет, сообщает РИА Новости.

«Несколько стран обсуждали соглашение об изъятии с рынка 10 миллионов баррелей в день, но соглашение так и не материализовалось», — указал он.

Слова Бруйетта связаны с тем, что к договоренностям присоединились 22 из 23 стран. Мексика отказалась убирать с рынка требуемые от нее 400 тысяч баррелей в сутки.

Страна согласна только на 100 тысяч, хотя ранее 10 апреля президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что США готовы сократить добычу на 250 тысяч в счет мексиканских обязательств. Вашингтон такую информацию не подтверждал, каким образом такая схема может быть реализована, не уточняется.

Кроме того, Россия, Саудовская Аравия и другие участники соглашения ожидают, что США сами резко снизят добычу. В Вашингтоне пока отказываются идти на это. Американские чиновники указывают, что в законодательстве отсутствует такая возможность, а кроме того, местные компании уже начали сокращение из-за естественных причин.

Тем не менее в России считают сделку состоявшейся. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков также отказался считать, что Россия, согласившаяся на максимальное сокращение добычи, оказалась главной проигравшей. По его словам, выиграет мировая экономика, а значит, и все участники договора.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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