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Страны ОПЕК+ не достигли соглашения по нефти и перенесли заседание

Страны ОПЕК+ не достигли соглашения по нефти и перенесли заседание

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, которые прошли в четверг, 10 апреля, не сумели достигнуть соглашения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Казахстана.

«В результате одиннадцатичасовых переговоров стороны не пришли к консенсусу», — сказали в министерстве.

Как сообщает Bloomberg, переговоры перенесли на 11 апреля. Отмечается, что участники предварительно договорились о том, что в мае и июне добыча сократится на 10 миллионов баррелей в день, с 1 июля до 8 миллионов баррелей, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года до 6 миллионов баррелей.

Однако это не устроило Мексику, которая не захотела сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, представитель этой страны в итоге покинул переговоры.

Стороны рассчитывают, что Мексика все же примет соглашение, отмечает РИА «Новости».

Ранее, как сообщало ИА Newstes, президент США Дональд Трамп высказал уверенность в том, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет достигнуто в ближайшее время.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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