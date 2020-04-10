Страстная пятница в Иерусалиме в этом году выдалась «мрачной и тихой»

Алексей Вольцев

В «мрачную и тихую» Страстную пятницу в Иерусалиме в этом году апостольский администратор Ватикана на Святой Земле призвал молиться за людей, страдающих и умирающих от коронавируса Covid-19, передаёт сегодня, 10 апреля, из города трёх мировых религий агентство Reuters.

«Мы празднуем Страстную пятницу, ознаменование смерти Иисуса Христа, в очень трудных обстоятельствах», — сказал архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла возле Иерусалимской церкви Гроба Господня, почитаемой как место распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.

Церковь была закрыта для посетителей несколько недель назад, но вновь открылась в католическую Страстную пятницу специально для проведения службы, в которой приняли участие несколько священнослужителей.

Жители Иерусалима заперты в своих домах на фоне глобальной пандемии и установленных израильскими властями ограничений. В городе почти нет иностранных туристов и паломников.

Согласно последним данным, в Израиле подтверждено почти 10000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 86 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались. На палестинских территориях, в основном на Западном берегу Иордана, выявлено 263 случая инфицирования и зарегистрирован один летальный исход.

Католики празднуют Страстную пятницу сегодня и Пасхальное воскресенье 12 апреля.