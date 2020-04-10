Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавирусаДональд ТрампФото: globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Это фейковые новости от ABC News. Они знали, что ошибаются, когда публиковали эту придуманную историю!» — указал Трамп, реагируя на твит с информацией о неверных сведениях телеканала.

8 апреля ABC News сообщил, что разведка США якобы предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Отмечается, что тогда разведчики выпустили доклад, в котором описали инфекцию: ею постепенно заражались жители Уханя, и это оказывало влияние не только на жизнь людей, но и на бизнес в регионе. В документе подчеркивалось, что дальнейшее распространение вируса может перерасти в пандемию

Число зараженных коронавирусом в США уже превысило 467 тысяч человек. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Чехия отказалась передать России снесенный памятник маршалу Коневу
Чехия отказалась передать России снесенный памятник маршалу Коневу
Россияне закупились виагрой
Россияне закупились виагрой
Появился прогноз окончательного прихода тепла в Россию
Появился прогноз окончательного прихода тепла в Россию
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Дочь Владимира Левкина Виктория о борьбе с опухолью мозга: «Я попрощалась с друзьями»
Дочь Владимира Левкина Виктория о борьбе с опухолью мозга: «Я
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
В России производство бензина за неделю упало почти на 20%
В России производство бензина за неделю упало почти на 20%
Что будет с малым бизнесом после карантина: мнение экспертов
Что будет с малым бизнесом после карантина: мнение экспертов
Трамп подумает над амнистией для полиаморного гея-музыканта и владельца тигров
Трамп подумает над амнистией для полиаморного гея-музыканта и
Пороховая бочка: глобальный долг достиг 255 триллионов долларов
Пороховая бочка: глобальный долг достиг 255 триллионов долларов
Битва платьев: Ким Кардашьян против Кортни Кардашьян
Битва платьев: Ким Кардашьян против Кортни Кардашьян

Топ на сегодня

В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов

Еще по теме

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Трамп предсказал большое число смертей от коронавируса в США
Трамп назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса