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Трамп подумает над амнистией для полиаморного гея-музыканта и владельца тигров

Трамп подумает над амнистией для полиаморного гея-музыканта и владельца тигровДональд ТрампФото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над амнистией для полиаморного гея-тигровладельца Джо Экзотика, обвиненного в найме киллера для заказного убийства зоозащитницы Кэрол Баскин. Об этом сообщает TMZ.

Во время пресс-конференции журналист спросил Трампа, возможна ли амнистия для Джо Экзотика, ставшего героем нового документального многосерийного фильма Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Президент расспросил других журналистов о том, что они думают по поводу освобождения преступника, после чего пообещал подумать об этом.

Джо Экзотик (урожденный Джо Шрайбфогель) был владельцем частного зоопарка в штате Оклахома с самым большим в Америке, по его утверждению, поголовьем диких больших кошек, открытый гей, живший одновременно с двумя мужьями, энтузиаст стрелкового оружия, автор кантри-песни с несколькими альбомами на зоо-френдли и гей-френдли тематику. Он был приговорен к 22 годам тюрьмы в январе 2020 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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