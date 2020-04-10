Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Трамп после разговора с Путиным заявил о скорой сделке ОПЕК+

Трамп после разговора с Путиным заявил о скорой сделке ОПЕК+

Трамп после разговора с Путиным заявил о скорой сделке ОПЕК+

Страны ОПЕК+ приблизились к достижению договоренностей по объемам добычи нефти. Об этом, как передает ТАСС, американский лидер Дональд Трамп заявил после «очень хорошего» разговора с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«У нас был большой разговор по поводу добычи нефти и ОПЕК, а также способов, с помощью которых мы можем сделать так, чтобы наша промышленность хорошо себя чувствовала, чтобы у нефтяной промышленности дела были лучше, чем сейчас. Показатели сейчас такие низкие, что по всему миру будет приостановка производства и, конечно же, будет приостановка в нашей стране. Мы не хотим, чтобы это происходило», — отметил американский президент.

Президент США заявил, что намерен в ближайшие часы продолжить переговоры об объемах добычи нефти в мире. Кроме того, американский лидер отметил, что ОПЕК+ может объявить о договоренностях относительно объемов добычи нефти в ближайшее время.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, стало известно, что страны ОПЕК+ договорились во время видеоконференции о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Сокращение в таком объеме планируется на два месяца, май и июнь. После этого до конца года будет действовать квота в 8 млн баррелей.

Россия и Саудовская Аравия прекратили ценовую войну, но пока непонятным остается вопрос, как Москва и Эр-Рияд договорились по квотам. Россия была согласна на сокращение своей добычи в 15% (1,6 млн барелей), а Саудовская Аравия — до 17%. Противоречие состояло в том, от уровня какого времени считать. Эр-Рияд хотел равняться на апрель, когда повысил добычу почти на 2 млн баррелей — до 12 млн. А Москва настаивала на первом квартале, так как российские компании добычу не поднимали.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

"Я подрезала глаза": Лолита призналась, что сделала пластику во время всеобщей самоизоляции
"Я подрезала глаза": Лолита призналась, что сделала пластику во время
Переговоры ОПЕК+ перенесли
Переговоры ОПЕК+ перенесли
Вайнштейн излечился от коронавируса в тюрьме
Вайнштейн излечился от коронавируса в тюрьме
Журналист раскрыл главный секрет актерского мастерства Хоакина Феникса
Журналист раскрыл главный секрет актерского мастерства Хоакина Феникса
Меняет девушек как перчатки. Миша Марвин живет с моделью корейского происхождения
Меняет девушек как перчатки. Миша Марвин живет с моделью корейского
Украинский эксперт: Киев не подчинится ВТО в споре с Россией
Украинский эксперт: Киев не подчинится ВТО в споре с Россией
Для застрявших за границей россиян могут выделить еще денег — Мишустин
Для застрявших за границей россиян могут выделить еще денег — Мишустин
Лили-Роуз Депп поздравила своего брата Джека с 18-летием и показала его редкие фотографии
Лили-Роуз Депп поздравила своего брата Джека с 18-летием и показала
Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам
Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к
Добавил сам. Песков уточнил автора слов про "печенегов и половцев"
Добавил сам. Песков уточнил автора слов про "печенегов и половцев"
В Казахстане прокомментировали итоги переговоров стран ОПЕК+ в четверг
В Казахстане прокомментировали итоги переговоров стран ОПЕК+ в четверг
Вайнштейн вылечился от коронавируса
Вайнштейн вылечился от коронавируса

Топ на сегодня

В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Брюс Уиллис в самоизоляции побрил голову младшей дочери
Брюс Уиллис в самоизоляции побрил голову младшей дочери

Еще по теме

Кувейт увеличит добычу нефти до 2,8 млн баррелей
Путин: острых вопросов по заморозке уровня добычи нефти не осталось - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Иранский президент прокомментировал решение ОПЕК сократить добычу нефти
Нигерии не известно о вариантах исключения при заморозке добычи ОПЕК