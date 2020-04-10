Трамп после разговора с Путиным заявил о скорой сделке ОПЕК+

Анастасия Иванова

Страны ОПЕК+ приблизились к достижению договоренностей по объемам добычи нефти. Об этом, как передает ТАСС, американский лидер Дональд Трамп заявил после «очень хорошего» разговора с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«У нас был большой разговор по поводу добычи нефти и ОПЕК, а также способов, с помощью которых мы можем сделать так, чтобы наша промышленность хорошо себя чувствовала, чтобы у нефтяной промышленности дела были лучше, чем сейчас. Показатели сейчас такие низкие, что по всему миру будет приостановка производства и, конечно же, будет приостановка в нашей стране. Мы не хотим, чтобы это происходило», — отметил американский президент.

Президент США заявил, что намерен в ближайшие часы продолжить переговоры об объемах добычи нефти в мире. Кроме того, американский лидер отметил, что ОПЕК+ может объявить о договоренностях относительно объемов добычи нефти в ближайшее время.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, стало известно, что страны ОПЕК+ договорились во время видеоконференции о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Сокращение в таком объеме планируется на два месяца, май и июнь. После этого до конца года будет действовать квота в 8 млн баррелей.

Россия и Саудовская Аравия прекратили ценовую войну, но пока непонятным остается вопрос, как Москва и Эр-Рияд договорились по квотам. Россия была согласна на сокращение своей добычи в 15% (1,6 млн барелей), а Саудовская Аравия — до 17%. Противоречие состояло в том, от уровня какого времени считать. Эр-Рияд хотел равняться на апрель, когда повысил добычу почти на 2 млн баррелей — до 12 млн. А Москва настаивала на первом квартале, так как российские компании добычу не поднимали.