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Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом

Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом.

Трамп в Страстную пятницу по католическому и протестантскому календарю встретился с председателем сообщества евангельских церквей епископом Гарри Джексоном. Евангельские христиане составляют значительную часть электората Трампа.

"Наш народ приносит огромные жертвы, чтобы покончить с нынешней пандемией. Хотя мы не сможем собраться все вместе на Пасху, как мы обычно это делаем, мы можем использовать эти священные дни, чтобы сосредоточиться на молитве, размышлениях и выстраивании наших личных отношений с Богом, это очень важно", - заявил Трамп в ходе встречи.

"Я прошу всех американцев молиться, чтобы Бог исцелил нашу страну, утешил скорбящих, укрепил докторов, медсестер и медработников, восстановил здоровье больных и возродил надежду в каждом страдающем. Наша нация прорвется так, как никогда не бывало", - сказал Трамп.

# В мире
По материалам: ria.ru

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