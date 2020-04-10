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У Собчак случилась истерика из-за рассказавшего о смерти Гафта гостя

У Собчак случилась истерика из-за рассказавшего о смерти Гафта гостяКадр: YouTube

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что у нее случилась истерика после того, как гость ее последнего выпуска шоу «Осторожно, Собчак» комик Александр Гудков рассказал о смерти актера Валентина Гафта. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

Гудков в интервью Собчак поделился, что не понимает установку, предписывающую «страдать и не улыбаться, где нельзя». По словам комика, он и телеведущий Иван Ургант — люди, которым всегда смешно. «Он не может сдержать смех, когда пишет мемориумы, потому что не может себя чувствовать серьезным в таких ситуациях. Он колется постоянно. Допустим, ушел Гафт...» — рассуждал он.

По словам Собчак, после выхода интервью ей позвонил Ургант «с гневным вопросом». «Зачем вы похоронили Гафта и еще попытались взять меня в сообщники?» — привела его слова ведущая. «Вчера у меня случилась истерика смеха. (...) Ладно бы Гудков просто бы рассказал эту драматическую историю, но я же еще с умным видом поддакиваю (сюда не поместилось). Валентин Иосифович! Спасибо что живой!» — написала она и принесла извинения актеру.

В ходе беседы Гудков ответил на упреки в том, что юмор может способствовать «дебилизации населения». Собчак заявила, что воспринимать определенные явления как «веселый треш» могут только люди, у которых есть серьезная культурная база. Комик ответил, что принял камень в свой огород. Он добавил, что достаточно видел и знает, чтобы воспринимать многое иронически.

84-летний народный артист России Валентин Гафт наиболее известен зрителям как дворецкий в картине «Здравствуйте, я ваша тетя», Сидорин в фильме «Гараж», Сатанеев в «Чародеях» и Воланд в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары.

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По материалам: lenta.ru

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