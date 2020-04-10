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Учебную программу для старшеклассников не перенесут на следующий год

Учебную программу для старшеклассников не перенесут на следующий год

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В отличие от учебной программы для учеников первых-восьмых классов, программа для старшеклассников не должна переноситься на следующий год. Об этом замминистра просвещения России Виктор Басюк сказал ТАСС.

По его словам, по некоторым предметам обучение школьников можно закончить в эти дни, при этом материал четвертой четверти перенести на следующий год. «Это не касается старшеклассников: у 9, 10, 11-х классов в полном объеме учебный материал», — сказал Басюк.

Он отметил, что Минпросвещения не рассматривает возможность досрочного завершения учебного года во всех школах страны. Замминистра указал, что школы имеют автономию в принятии решений по организации образовательного процесса, поэтому им предоставили возможность выбрать из разных вариантов, согласовать решения с учредителем, минобразования своего региона, а также определиться, как школа будет заканчивать учебный год.

«Сегодня очень активно обсуждается в обществе сокращение учебного года, я хотел бы особо обратить внимание, что в разъяснениях министерства просвещения о досрочном полном завершении учебного года речи не идет», — подчеркнул Виктор Басюк.

Ранее в Минпросвещения заявили, что школы могут закончить учебный год для 1-8-х классов с учетом результатов всероссийской проверочной работы (ВПР) или перенести часть программы на следующий учебный год.

Также сообщалось, что ведомство может продлить учебный год для учащихся одиннадцатых классов до 8 июня, после чего последует сдача ЕГЭ.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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