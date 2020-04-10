Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ученые смогли изучить эмбрионов динозавра внутри яиц

Ученые смогли изучить эмбрионов динозавра внутри яиц

Исследователи из ЮАР и Франции сумели изучить строение скелета у эмбрионов динозавра внутри окаменевших яиц.

Кладка из семи яиц возрастом около 200 миллионов лет была найдена палеонтологами в 1976 году на территории национального парка «Голден-Гейт-Хайлендс», недалеко от границы ЮАР с Лесото. Яйца принадлежали массоспондилу (Massospondylus carinatus), сравнительно крупному динозавру из отряда ящеротазовых. Взрослые массоспондилы достигали 4–6 метров в длину и весили около тонны. Долгое время считалось, что массоспондилы ходили на четырех ногах, но исследование 2007 года показало, что они передвигались лишь на задней паре ног, имели длинную тонкую шею и маленькую голову. Находки массоспондилов известны на территории ЮАР, Лесото и Зимбабве, самые близкие их родственники найдены также в Аргентине, Индии и в штате Аризона. Первый экземпляр массоспондила описал знаменитый зоолог и палеонтолог сэр Ричард Оуэн еще в 1841 году.

Авторы нынешнего исследования решили изучить эмбриональное развития скелета динозавров при помощи рентгеновской компьютерной томографии. Они воспользовались Европейским источником синхронного излучения (ESRF). Каждое яйцо было сначала визуализировано индивидуально с использованием установки, обеспечивающей размер изотропного воксела в 13,11 мкм. Затем для яиц, в которых черепа эмбрионов сохранились особенно хорошо, были получены изображения с размером воксела в 2,98 мкм. Лучшие образцы каждой кости эмбрионов были использованы для создания трехмерной модели сочлененного черепа. Полученные 3D-изображения доступны онлайн для других исследователей на сайте проекта Morphosource.

Ученые сравнили черепа эмбрионов массоспондила с эмбриональными черепами курицы, нильского крокодила, шпороносной черепахи и австралийской ящерицы Pogona vitticeps. Они подтвердили, что, хотя время развития зародыша в яйце у разных видов рептилий отличается, последовательность окостенения частей черепа у динозавра и его далеких потомков совпадает, и это в будущем позволит точнее определять возраст окаменевших эмбрионов. Примечательной находкой стали «зубы нулевого поколения» у эмбрионов массоспондила. Среди современных животных они имеются у гекконов, например, у Paroedura picta. Эти зубы исчезают еще до выхода из яйца. Наличие «нулевых зубов» у массоспондилов показывает, что возраст данных эмбрионов составляет всего около 60 % от полного периода инкубации, то есть они значительно моложе, чем считалось ранее. Одновременно у эмбрионов имелся и второй набор зубов, которые они использовали после вылупления.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Кремль не отзывал приглашения зарубежным партнерам на юбилей Победы
Кремль не отзывал приглашения зарубежным партнерам на юбилей Победы
Ученые выяснили, под какую музыку студенты лучше всего сдают экзамены
Ученые выяснили, под какую музыку студенты лучше всего сдают экзамены
Смертность от Covid-19 в постсоветских странах в 5 раз ниже, чем по миру
Смертность от Covid-19 в постсоветских странах в 5 раз ниже, чем
Ученые смогли изучить эмбрионов динозавра внутри яиц
Ученые смогли изучить эмбрионов динозавра внутри яиц
НАТО поставило Турцию в пример: «Восход сменит мрак»
НАТО поставило Турцию в пример: «Восход сменит мрак»
«Кризисные» заговоры: от долгов, кредитов и безденежья
«Кризисные» заговоры: от долгов, кредитов и безденежья
Чехия не выдаст России ответственных за снос памятника маршалу Коневу
Чехия не выдаст России ответственных за снос памятника маршалу Коневу
Россиянка заставила возлюбленного-иностранца платить за его лень
Россиянка заставила возлюбленного-иностранца платить за его лень
Чехия отказалась передать России снесенный памятник маршалу Коневу
Чехия отказалась передать России снесенный памятник маршалу Коневу
Россияне закупились виагрой
Россияне закупились виагрой
Появился прогноз окончательного прихода тепла в Россию
Появился прогноз окончательного прихода тепла в Россию

Топ на сегодня

В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов

Еще по теме

В Мьянме ученые обнаружили в куске янтаря хвост динозавра
Ревизия музейной коллекции позволила открыть новый вид динозавров
Ученые сумел выделить ДНК древнего гигантского ленивца
Скелет динозавра продали на аукционе (ФОТО)