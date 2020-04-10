Ученые смогли изучить эмбрионов динозавра внутри яиц

Вадим Карасев

Исследователи из ЮАР и Франции сумели изучить строение скелета у эмбрионов динозавра внутри окаменевших яиц.

Кладка из семи яиц возрастом около 200 миллионов лет была найдена палеонтологами в 1976 году на территории национального парка «Голден-Гейт-Хайлендс», недалеко от границы ЮАР с Лесото. Яйца принадлежали массоспондилу (Massospondylus carinatus), сравнительно крупному динозавру из отряда ящеротазовых. Взрослые массоспондилы достигали 4–6 метров в длину и весили около тонны. Долгое время считалось, что массоспондилы ходили на четырех ногах, но исследование 2007 года показало, что они передвигались лишь на задней паре ног, имели длинную тонкую шею и маленькую голову. Находки массоспондилов известны на территории ЮАР, Лесото и Зимбабве, самые близкие их родственники найдены также в Аргентине, Индии и в штате Аризона. Первый экземпляр массоспондила описал знаменитый зоолог и палеонтолог сэр Ричард Оуэн еще в 1841 году.

Авторы нынешнего исследования решили изучить эмбриональное развития скелета динозавров при помощи рентгеновской компьютерной томографии. Они воспользовались Европейским источником синхронного излучения (ESRF). Каждое яйцо было сначала визуализировано индивидуально с использованием установки, обеспечивающей размер изотропного воксела в 13,11 мкм. Затем для яиц, в которых черепа эмбрионов сохранились особенно хорошо, были получены изображения с размером воксела в 2,98 мкм. Лучшие образцы каждой кости эмбрионов были использованы для создания трехмерной модели сочлененного черепа. Полученные 3D-изображения доступны онлайн для других исследователей на сайте проекта Morphosource.

Ученые сравнили черепа эмбрионов массоспондила с эмбриональными черепами курицы, нильского крокодила, шпороносной черепахи и австралийской ящерицы Pogona vitticeps. Они подтвердили, что, хотя время развития зародыша в яйце у разных видов рептилий отличается, последовательность окостенения частей черепа у динозавра и его далеких потомков совпадает, и это в будущем позволит точнее определять возраст окаменевших эмбрионов. Примечательной находкой стали «зубы нулевого поколения» у эмбрионов массоспондила. Среди современных животных они имеются у гекконов, например, у Paroedura picta. Эти зубы исчезают еще до выхода из яйца. Наличие «нулевых зубов» у массоспондилов показывает, что возраст данных эмбрионов составляет всего около 60 % от полного периода инкубации, то есть они значительно моложе, чем считалось ранее. Одновременно у эмбрионов имелся и второй набор зубов, которые они использовали после вылупления.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.