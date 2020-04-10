Ученые выяснили, под какую музыку студенты лучше всего сдают экзамены

Лидия Мартынова

. Ученые из Национального научного фонда США и университета Бейлора провели исследование, в ходе которого выяснили, что студенты, которые слушают классическую музыку перед экзаменами, сдают их лучше, сообщает Technology Networks.

Они провели эксперимент среди 50 учащихся в возрасте 18-33 лет. Сначала во время онлайн-лекции им фоном включали отрывки из первой части "Лунной сонаты" Бетховена, "Весну" из цикла концертов "Времена года" Вивальди и Ноктюрн ми-бемоль мажор Шопена.

Затем, уже ночью, в лаборатории сна Бейлорского университета исследователи с помощью компьютера и электродов контролировали режимы сна участников наблюдения.

Половине из них во время фазы глубокого сна ученые на 15 минут включали классическую музыку, а остальным — белый шум.

"Мы исключили джаз, потому что он звучит слишком неравномерно и, вероятно, разбудил бы многих. Мы не стали использовать поп-музыку со словами, так как она только помешает изучению информации: попробуйте что-то читать и слушать тексты песен — это тяжело. Еще мы отказались от звуков природы. Их очень легко игнорировать", — объяснил доктор философии и директор лаборатории сна в Университете Бейлора Майкл К. Скаллин.

В дальнейшем ученые обнаружили, что те, кто слушал вальсы и сонаты, на следующий день на 18% сдали экзамен лучше.