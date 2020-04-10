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Усик посоветовал украинцам подумать о людях в Крыму

Усик посоветовал украинцам подумать о людях в Крыму

Боксер-тяжеловес Александр Усик посоветовал украинцам думать в первую очередь не о принадлежности Крыма, а о людях, которые там живут. Сам он родился в Симферополе и регулярно посещает полуостров.

В интервью YouTube-каналу "Эхо Киева" Усик отметил, что официальный Киев "бросил людей на произвол судьбы" и забыл о них, сфокусировавшись только на политической стороне вопроса.

"Мы кричим: чей Крым, чей Крым? Я отвечу: да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там – это и есть Крым", – сказал он.

Усик напомнил, что самым ценным следует считать людей, которые живут в Крыму и Донбассе, а не сами территории, над которыми с 2014 года утрачен контроль.

Как сообщал Ruposters, ранее боксер попросил называть его Александром по-русски вместо Олександра по-украински.

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По материалам: uposters.ru

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