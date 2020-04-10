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В Афганистане похитили и убили пять сотрудников Центробанка

В Афганистане похитили и убили пять сотрудников Центробанка

На западе Афганистана в провинции Герат были похищены и убиты пять сотрудников Центрального банка. Полиция считает, что это сделали талибы, заявил пресс-секретарь полицейского управления Абдул Ахад Вализада.

Инцидент произошел вечером 9 апреля, когда сотрудники Центробанка Афганистана направлялись из района Кухсан в Герат. Они не координировали свое передвижение с органами безопасности.

Пресс-секретарь МВД Афганистана Тарик Ариан подтвердил инфоормацию, заявив, что ответственность за это преступление несут талибы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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