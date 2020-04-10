В Афганистане похитили и убили пять сотрудников Центробанка
Сегодня, 19:14 Лидия Мартынова
На западе Афганистана в провинции Герат были похищены и убиты пять сотрудников Центрального банка. Полиция считает, что это сделали талибы, заявил пресс-секретарь полицейского управления Абдул Ахад Вализада.
Инцидент произошел вечером 9 апреля, когда сотрудники Центробанка Афганистана направлялись из района Кухсан в Герат. Они не координировали свое передвижение с органами безопасности.
Пресс-секретарь МВД Афганистана Тарик Ариан подтвердил инфоормацию, заявив, что ответственность за это преступление несут талибы.
По материалам: eadaily.com