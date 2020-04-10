В Дагестане первые смерти от коронавируса, в реанимации — младенец

Влада Некрасова

В дагестанском Республиканском центре инфекционных болезней скончались три пожилые женщины с предварительно подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Это первые смерти от коронавируса в республике.

«Ночью умерла 81-летняя женщина и сегодня утром еще две пациентки 62 и 56 лет госпитализированные в Республиканский центр инфекционных болезней в тяжелом состоянии. У 56-летней пациентки была диагностирована тяжелая форма пневмонии. Несмотря на все усилия медиков, спасти их не удалось. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Предварительный тест на коронавирус у всех трех женщин показал положительный результат. Для получения окончательного диагноза материалы направлены в в Москву», — сообщают в Минздраве Дагестана.

По данным на сегодня, 10 апреля, в Дагестане коронавирус точно подтвержден у 58 человек. 10 больных находятся в реанимации в тяжелом состоянии, среди них 10-месячный младенец. Около 4 тысяч человек находятся дома на режиме строгой самоизоляции. Опасность распространения инфекции усугубляется, в частности, тем, что многие жители республики продолжают совершать массовые молитвенные собрания. 24 апреля начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Многие дагестанцы, похоже, намерены проводить Рамадан как обычно: в коллективных молитвах и зикрах (суфийских массовых ритуалах). Муфтият Дагестана рекомендует мусульманам региона в период карантина воздержаться от всех коллективных молитв — включая пятничные намазы в мечетях.

Артур Приймак

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