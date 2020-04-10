В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать

Алексей Вольцев

Сегодня, 10 апреля, в исправительной колонии № 15 города Ангарска (Иркутская область) в ходе бунта заключенных произошел пожар, видный далеко за пределами ИК. Об этом пишут СМИ и телеграм-каналы.

«Заключенные не дают пожарным тушить возгорание, городских пожарных также не пускают на объект. Существует вероятность массового побега заключенных. Известно, что правоохранительные органы мобилизуют дополнительные силы, к колонии стягивают отряды ОМОН, в том числе и из Иркутска», — сообщает интернет-портал «Живой Ангарск».

«Да, это бунт», — сообщили ТАСС в управлении СКР по Иркутской области.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Ангарска отметили, что в тушении участвуют только силы ФСИН.

Сейчас в Иркутской области уже ночь с 10 на 11 апреля, в колонии давно время отбоя. По версии иркутского правозащитника Павла Глущенко, бунт начался после событий 9 апреля. Вчера осужденный, отправленный за нарушения распорядка в барак усиленного режима (БУР), не подчинился требованиям администрации и нецензурно выругался. Охранник применил к нарушителю распорядка резиновую дубинку. Нарушитель вскрыл себе вены, после чего снова получил предупреждающий удар резиновой дубинкой. Тогда вскрыли себе вены остальные 17 обитателей БУР.

Утром 10 апреля о произошедшем в БУР стало известно всей колонии. Осужденные взбунтовались, избили нескольких сотрудников колонии, подожгли промзону и другие помещения ИК, намерены устроить массовый побег. По версии телеграм-канала Mash, бунт начался сегодня, когда после команды к отбою один из осужденных не подчинился требованию охранника и нецензурно выругался в его адрес. Когда охрана собиралась отвести нарушителя распорядка в штрафной изолятор, несколько осужденных вскрыли себе вены, о чем скоро стало известно всей колонии. В остальном информация телеграм-канала совпадает с информацией Глущенко.

ИК-15 является мужской колонией строгого режима, там отбывают наказание преступники-рецидивисты. Региональное управление ФСИН сообщает, что бунт подавлен и ситуация под контролем. Однако в социальных сетях утверждают, что беспорядки в колонии продолжаются. Пользователи мессенджеров, называющие себя родственниками осужденных, распаляют ситуацию, утверждая, что осужденных расстреливают из автоматов и применяют к ним слезоточивый газ.

Артур Приймак

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