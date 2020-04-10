В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
Сегодня, 10 апреля, в исправительной колонии № 15 города Ангарска (Иркутская область) в ходе бунта заключенных произошел пожар, видный далеко за пределами ИК. Об этом пишут СМИ и телеграм-каналы.
«Да, это бунт», — сообщили ТАСС в управлении СКР по Иркутской области.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Ангарска отметили, что в тушении участвуют только силы ФСИН.
Сейчас в Иркутской области уже ночь с 10 на 11 апреля, в колонии давно время отбоя. По версии иркутского правозащитника Павла Глущенко, бунт начался после событий 9 апреля. Вчера осужденный, отправленный за нарушения распорядка в барак усиленного режима (БУР), не подчинился требованиям администрации и нецензурно выругался. Охранник применил к нарушителю распорядка резиновую дубинку. Нарушитель вскрыл себе вены, после чего снова получил предупреждающий удар резиновой дубинкой. Тогда вскрыли себе вены остальные 17 обитателей БУР.
Утром 10 апреля о произошедшем в БУР стало известно всей колонии. Осужденные взбунтовались, избили нескольких сотрудников колонии, подожгли промзону и другие помещения ИК, намерены устроить массовый побег. По версии телеграм-канала Mash, бунт начался сегодня, когда после команды к отбою один из осужденных не подчинился требованию охранника и нецензурно выругался в его адрес. Когда охрана собиралась отвести нарушителя распорядка в штрафной изолятор, несколько осужденных вскрыли себе вены, о чем скоро стало известно всей колонии. В остальном информация телеграм-канала совпадает с информацией Глущенко.
ИК-15 является мужской колонией строгого режима, там отбывают наказание преступники-рецидивисты. Региональное управление ФСИН сообщает, что бунт подавлен и ситуация под контролем. Однако в социальных сетях утверждают, что беспорядки в колонии продолжаются. Пользователи мессенджеров, называющие себя родственниками осужденных, распаляют ситуацию, утверждая, что осужденных расстреливают из автоматов и применяют к ним слезоточивый газ.