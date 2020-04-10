В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

Алексей Вольцев

Повторные тесты выявили коронавирус у 91 жителя Южной Кореи, которых уже отпустили из карантина, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.

На данный момент неясно, заразились ли они снова, или же у выздоровевших пациентов активизировалась старая инфекция. Специалисты склоняются ко второму варианту, так как те заболели COVID-19 спустя короткий промежуток после выхода из карантина, отмечает агентство.