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В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
Повторные тесты выявили коронавирус у 91 жителя Южной Кореи, которых уже отпустили из карантина, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.

На данный момент неясно, заразились ли они снова, или же у выздоровевших пациентов активизировалась старая инфекция. Специалисты склоняются ко второму варианту, так как те заболели COVID-19 спустя короткий промежуток после выхода из карантина, отмечает агентство.

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По материалам: ria.ru

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