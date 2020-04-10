Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Канаде рассказали о сценарии с 300 тысячами погибших от коронавируса

В Канаде рассказали о сценарии с 300 тысячами погибших от коронавируса

В Канаде рассказали о сценарии с 300 тысячами погибших от коронавирусаФото: Carlos Osorio / Reuters

В Канаде рассказали о различных сценариях развития ситуации с коронавирусом, согласно самому неблагоприятному из которых от инфекции могут умереть более 300 тысяч жителей. Возможные модели эффекта эпидемии были опубликованы агентством общественного здравоохранения страны.

Так, если число зараженных в Канаде будет сохраняться на уровне пяти процентов, то смерть от коронавируса грозит от 11 до 22 тысячам граждан. Если же не прилагать усилий по сдерживанию распространения вируса, то погибнуть может около 300 тысяч. При этом отмечается, что у Канады есть время, чтобы принять необходимые меры.

Премьер-министр Джастин Трюдо при этом отметил, что пик заболеваемости в Канаде может наступить в конце весны, передает Bell News.

Ранее доктор Алан Драммонд, представляющий Канадскую ассоциацию врачей скорой помощи, предложил превратить стадионы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во временные больницы и морги в условиях распространения коронавируса.

Сейчас в Канаде коронавирусом заразились около 21 тысячи человек, более 500 скончались. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пашинян: Армения готова поддержать партнёров по ЕАЭС на фоне пандемии
Пашинян: Армения готова поддержать партнёров по ЕАЭС на фоне пандемии
Россия снизит нефтедобычу больше всех в мире
Россия снизит нефтедобычу больше всех в мире
ЕР: обращение в ветклинику не является нарушением режима самоизоляции
ЕР: обращение в ветклинику не является нарушением режима самоизоляции
В Канаде рассказали о сценарии с 300 тысячами погибших от коронавируса
В Канаде рассказали о сценарии с 300 тысячами погибших от коронавируса
Избавиться от доллара. ЕАЭС призвали к "серьезной дедолларизации"
Избавиться от доллара. ЕАЭС призвали к "серьезной дедолларизации"
Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
В Санкт-Петербурге появится музей первооткрывателя вирусов Дмитрия Ивановского
В Санкт-Петербурге появится музей первооткрывателя вирусов Дмитрия
Цены на бензин в России стали выгодны бюджету
Цены на бензин в России стали выгодны бюджету
Страстная пятница в Иерусалиме в этом году выдалась «мрачной и тихой»
Страстная пятница в Иерусалиме в этом году выдалась «мрачной и тихой»
Максима Фадеева и Глюкозу признали банкротами
Максима Фадеева и Глюкозу признали банкротами
Задававший неудобные вопросы политикам журналист совершил самоубийство
Задававший неудобные вопросы политикам журналист совершил самоубийство
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Топ на сегодня

В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов

Еще по теме

В Канаде число заразившихся коронавирусом достигло 569 человек
Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах
В Канаде число жертв COVID-19 достигло 53 человек
Белый дом предсказал смерть двух тысяч американцев за сутки