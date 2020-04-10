В Канаде рассказали о сценарии с 300 тысячами погибших от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Carlos Osorio / Reuters

В Канаде рассказали о различных сценариях развития ситуации с коронавирусом, согласно самому неблагоприятному из которых от инфекции могут умереть более 300 тысяч жителей. Возможные модели эффекта эпидемии были опубликованы агентством общественного здравоохранения страны.

Так, если число зараженных в Канаде будет сохраняться на уровне пяти процентов, то смерть от коронавируса грозит от 11 до 22 тысячам граждан. Если же не прилагать усилий по сдерживанию распространения вируса, то погибнуть может около 300 тысяч. При этом отмечается, что у Канады есть время, чтобы принять необходимые меры.

Премьер-министр Джастин Трюдо при этом отметил, что пик заболеваемости в Канаде может наступить в конце весны, передает Bell News.

Ранее доктор Алан Драммонд, представляющий Канадскую ассоциацию врачей скорой помощи, предложил превратить стадионы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во временные больницы и морги в условиях распространения коронавируса.

Сейчас в Канаде коронавирусом заразились около 21 тысячи человек, более 500 скончались. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.