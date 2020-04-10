В Казахстане девятый человек умер от коронавируса

Лидия Мартынова

Девятый человек в Казахстане умер от коронавируса, число случаев заражений превысило 800, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введен карантин. Позже карантинные ограничительные меры ввели в ряде других регионов и городов страны.

"В городе Алма-Ата зарегистрирован один летальный случай. На сегодняшний день в стране подтверждены 802 случая регистрации коронавируса", - говорится в сообщении министерства.

ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.