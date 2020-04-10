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В Казахстане прокомментировали итоги переговоров стран ОПЕК+ в четверг

В Казахстане прокомментировали итоги переговоров стран ОПЕК+ в четверг
Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в четверг не смогли прийти к соглашению, но Казахстан надеется, что консенсус будет достигнут в будущем, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"В результате одиннадцатичасовых переговоров стороны не смогли прийти к соглашению. Казахстан в свою очередь не теряет надежды на то, что в будущем консенсус о коллективном сокращении добычи нефти будет достигнут, что в свою очередь положительно отразится на нефтяной индустрии", - говорится в распространенном в пятницу сообщении минэнерго.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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