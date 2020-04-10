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В Казахстане у врача нашли 40 масок в кабинете после ее разоблачающего заявления

В Казахстане у врача нашли 40 масок в кабинете после ее разоблачающего заявления

У казахстанского инфекциониста в кабинете были обнаружены 400 медицинских масок сразу, как только она опубликовала разоблачающее заявление о нарушениях в больницах Жамбылской области.

На своей странице в социальной сети Толкынай Ордобаева написала, что «каким-то образом в ее кабинете были найдены 400 масок, которых раньше там не было», передает издание eadaily.com.

, - цитирует информагентство инфекциониста.

Ордобаева ранее написала, что была инфицирована коронавирусом, потому что и она, и все остальные врачи и медики были вынуждены изготавливать и перерабатывать защитные маски самостоятельно. Кроме того, врач заявила, что через 14 дней после лечения и карантина никто повторный тест на COVID-19 ей не проводил.

Пост рядового врача с Сети увидел министр здравоохранения Казахстана. Он велел разобраться с инцидентом.

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По материалам: u-f.ru

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