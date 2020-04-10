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В Конгрессе задумались о новом расследовании против Трампа из-за коронавируса

В Конгрессе задумались о новом расследовании против Трампа из-за коронавирусаФото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможную линию защиты в случае новых расследований Конгресса его действий в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

В частности, представители Демократической партии задумали выяснить, была ли команда президента готова к эпидемии и что делала для минимизации потерь. Кроме того, они хотят проконтролировать распределение ранее выделенной финансовой помощи. Вопросами защиты со стороны Трампа занимаются адвокаты вице-президента Майка Пенса.

1 апреля Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии. «Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом», — признал американский лидер, добавив, что, по его мнению, важно давать людям надежду. Такую модель поведения раскритиковали некоторые эксперты в области здравоохранения, которые считают, что США из-за этого упустили важное время для необходимой подготовки.

Число зараженных коронавирусом в США уже превысило 467 тысяч человек. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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