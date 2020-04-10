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В Краснодарском крае учителя проведут уроки в эфире краевого телеканала

В Краснодарском крае учителя проведут уроки в эфире краевого телеканала

В Краснодарском крае в рамках проекта “Телешкола Кубани” учителя проведут уроки для учеников всех классов в эфире телеканала “Кубань 24”.

На данный момент ежедневно кубанские учителя проводят консультации для учеников только с 9 по 11 классы. Но со следующей недели для всех школьников Краснодарского края с 1 по 11 классы будут доступны уроки в эфире краевого телеканала.


Согласно расписанию в Краснодарском крае с 13 апреля в эфире краевого телеканала будут транслироваться уроки:


Кроме того, трансляции уроков “Телешколы Кубани” от учителей возможно посмотреть не только в эфире краевого телеканала “Кубань 24”, но и «Кубань 24 Орбита», интернет-портале, на YouTube канале и социальных сетях канала. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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По материалам: u-f.ru

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