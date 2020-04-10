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«В мае Украина должна выйти на работу»: Шмыгаль показал план выхода из карантина

«В мае Украина должна выйти на работу»: Шмыгаль показал план выхода из карантина

Несмотря на временные трудности, вызванные усилением карантина, украинцы должны готовиться к тому, что в мае страна должна снова начать работать.

Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках — это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками», — говорится в сообщении премьера.

По словам Шмыгаля, Кабмин создал Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли «лучшие ученые и экономисты с мировыми именами».

Сейчас совместными усилиями члены совета разрабатывают стратегию выхода из карантина, которая будет представлена на следующей неделе.

Исходя из приведенной в посте схемы, до начала мая в стране будет действовать режим Чрезвычайной ситуации, во время которого будет оказываться помощь безработным и тем, кто находится в вынужденных отпусках. При этом власти мобилизуют медицинские ресурсы и окажут помощь всем, кто осуществляет борьбу с COVID-19.

С начала мая Кабмин намерен создать в стране полмиллиона рабочих мест, поддержать кредитами малый и средний бизнес, частично снять ограничений на работу общественного транспорта и разрешить работать по смещенному графику рабочего дня.

И, наконец, в июне планируется завершить учебный год в школах и вузах, восстановить работу общественного транспорта по новым правилам, ослабить условия самоизоляции людей пожилого возраста и разрешить пользоваться зонами отдыха при условии соблюдения норм безопасности.

Такие меры, по словам Шмыгаля, будут приняты для того, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина 8 апреля, что карантин в Украине, введенный в связи с пандемией COVID-19, вероятнее всего, продлят до мая. По словам премьера, ослабление карантинных мероприятий будет возможно в мае в том случае, если эпидемия пойдет на спад. В то же время врачи и эпидемиологи уже не раз предупреждали, что пик эпидемии в Украине ожидается только в 20-х числах апреля. И как ситуация будет развиваться дальше, пока никто не знает.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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