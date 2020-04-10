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В МСП Банк поступили более 300 обращений за беспроцентными кредитами

В МСП Банк поступили более 300 обращений за беспроцентными кредитами
В МСП Банк за неделю поступили более 300 обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства о получении кредитной поддержки под нулевой процент для сохранения занятости, сообщает пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, в настоящее время в работе находятся заявки на кредитование под 0% годовых на общую сумму свыше 800 миллионов рублей. Банком уже одобрено более 50 кредитов на общую сумму около 160 миллионов рублей, что позволило обеспечить заработной платой более полутора тысяч работников по всей стране.

"Кредиты под 0% на выплату зарплаты помогут пережить непростое время многим компаниям из сегмента МСП. По МРОТу на каждого занятого у предпринимателя есть возможность взять беспроцентный кредит на 6 месяцев, что особенно актуально для микропредприятий. Именно они в числе первых, кто подал заявки на данный вид государственной поддержки. Высокий спрос со стороны бизнеса уже в первые дни запуска программы свидетельствует о её востребованности и своевременности", - привели в пресс-службе Минэкономразвития РФ комментарий главы ведомства Максима Решетникова.

Для запуска этого продукта ВЭБ.РФ предоставил в пользу МСП Банка поручительство для заёмщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое обеспечивает 75% от суммы основного долга по кредитному договору, говорится в сообщении банка.


"Организации развития оперативно предоставили новый кредитный продукт для предпринимателей, которые сейчас сталкиваются с непростой ситуацией. Особенно важно, чтобы эта мера сработала на поддержание занятости и помогла предприятиям пройти этот временный период, сохранив трудовые коллективы", - привели в банке слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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