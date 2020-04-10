В Нью-Йорке хоронят жертв Covid-2019 в братских могилах на острове Харт

Вадим Карасев





В Сети нагнал страху свежий видеоролик, на котором спешно хоронят в траншеях умерших якобы от инфекции Covid-2019. Так, на пятницу, 10 апреля, как сообщает источник, на острове Харт было захоронено порядка 40 умерших за день, о чём свидетельствуют данные фотоснимки.

Как пишет РИА-новости, на данное число количество умерших от коронавирусной инфекции – 7844 человек, только в штате Нью-Йорк. И запись с беспилотника вселяет уверенность, что это правда.

Видно, что фанерные гробы складывают в несколько рядов и друг на друга, накрывая каждый «слой» листом фанеры. В свете последних событий выглядит действительно ужасно. Но, стоит копнуть глубже, и оказывается, что подобная практика – вовсе не редкость.





Остров мёртвых юридически находится в составе Бронкса. Это место уже более 150 лет используется как остров-кладбище, куда свозят умерших бездомных, бесхозные тела, останки тех, чьим родственникам нормальные похороны не по карману, невостребованные тела, мертворождённых младенцев, а также отходы от хирургических операций. Как правило, все захоронения – братские, абсолютно аналогичные свежим кадрам из охваченного эпидемией коронавируса Нью-Йорка.

На острове Харт никто не живёт, и никто не работает. Здесь организуются массовые захоронения со времён Гражданской войны, по разным оценкам, от 850 тысяч человек похоронены здесь. Всю работу по захоронениям проделывают заключённые, которых десантируют сюда вместе с трупами в коробках.

Как видно на архивных кадрах издания New York Times, схрон происходит абсолютно аналогично, и, судя по всему, тела копятся, а не закапываются по одному или два каждый день.

Известно, что медицинские учреждения передают тела на остров Харт и по сей день.

Данная информация представлена в качестве исторической справки.

Означает ли это просто привычный ход вещей, на который раньше не обращали внимания, или же ситуация из ряда вон выходящая? Время покажет дальнейшую картину - как будет расти число свежих захоронений.

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