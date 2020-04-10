В Роспотребнадзоре назвали процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Примерно у трёх процентов россиян, прошедших пробный тест на коронавирус, оказался иммунитет к инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Царьград».

По её словам, исследование проводилось среди медиков, которые ранее сопровождали поезда «Сапсан». Предполагалось, что они чаще других могут контактировать с заражёнными, поэтому анализ среди них покажет более точную картину.

«Оказалось, что среди них всего три процента людей имеют иммунитет», — отметила Попова, добавив, что это очень незначительный процент.

При этом в ближайшее время специалисты планируют провести массовую проверку. Первыми её пройдут врачи, поскольку находятся «они на передовой», добавила глава Роспотребнадзора.

По данным на 10 апреля, в России зафиксировано 11 917 случаев заражения COVID-19, 94 человека скончалось.