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В России производство бензина за неделю упало почти на 20%

В России производство бензина за неделю упало почти на 20%

Производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля упало на 18,9% к уровню предыдущей недели и составило 648 тысячи тонн вместо 799,3 тысячи тонн.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, отгрузка бензина на внутренний рынок также упала на 11,6%, до 554,2 тысячи тонн.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, товарные остатки по состоянию на 6 апреля составили 1,8 млн тонн, увеличившись на 0,1 млн тонн (около 6%).

«Ситуация с топливообеспечением страны стабильная, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в десять суток», —заверили в пресс-службе Минэнерго.

Следует отметить, что 9 апреля состоялось заседание штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители министерства, ЦДУ ТЭК, «Транснефти», РЖД, нефтяных компаний, Российского топливного союза, который объединяет сети независимых АЗС, а также Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Как сообщало ИА Newstes, в опубликованных ранее материалах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи топливный эксперт Виктор Костюков приводит оценки представителей независимых сегментов рынка: за две недели спрос на топливо в России упал на 50%, а в зависимости от продолжительности карантина и жесткости ограничительных мер снижение может достигнуть и 70%.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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