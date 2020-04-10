В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи, не приходя в храм

Алексей Вольцев

Чтобы самостоятельно освятить вербы и куличи, нужно прочесть тропарь "Общее воскресение" и окропить их святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", заявил в пятницу в интервью РИА Новости член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", - сказал Легойда, отвечая на вопрос, как освятить ветви и кулич, не приходя в храм.