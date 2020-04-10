В Санкт-Петербурге появится музей первооткрывателя вирусов Дмитрия Ивановского

Вадим Карасев

Дмитрий Ивановский

На Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в Здании Двенадцати коллегий, откроется музей ботаника и микробиолога Дмитрия Иосифовича Ивановского (1864–1920), прославившегося как первооткрыватель вирусов. О создании музея сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского университета. Основу коллекции составят архивные документы, а также инструменты, с помощью которых Ивановский проводил исследования.

Дмитрий Ивановский обнаружил вирусы, когда работал на кафедре ботаники и исследовал табачную мозаику — распространенную болезнь табака и некоторых других растений из семейства пасленовых. Он обнаружил, что экстракт, полученный из больных листьев, сохраняет способность к заражению других растений даже после того, как его пропускают через фильтр, задерживающий бактерии. О результатах своей работы Дмитрий Ивановский рассказал в статье «О двух болезнях табака», опубликованной в 1892 году на русском и немецком языках. В 1898 году открытие Ивановского подтвердил голландский микробиолог Мартин Бейеринк. Ивановскому также удалось в оптический микроскоп наблюдать скопления вирусов в зараженных клетках.

Ивановский первым отметил ключевое отличие вирусов от бактерий, состоящее в том, что они не способны расти на искусственных субстратах. Как полагали Ивановский и Бейеринк, возбудитель табачной мозаики мог быть токсином или организмом очень малого размера. Бейеринг предложил использовать термин сontagium vivum fluidum — «заразная живая жидкость». Установить истинную природу вирусов и выяснить их строение удалось только в XX веке после изобретения электронного микроскопа.