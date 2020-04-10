В США предложили «наказать» Китай за коронавирус

Вадим Карасев

Линдси ГрэмФото: Andrew Harnik / AP

В США предложили «сурово наказать» Китай за коронавирус. Об этом заявил сенатор Линдси Грэхэм, текст его речи опубликовал Washington Examiner.

«Мы, сенат США, не виним Трампа, мы виним Китай. Китай ответственен за 16 тысяч смертей американцев и за 17 миллионов потерявших работу», — сказал политик. По его мнению, настолько масштабное распространение вируса допустило китайское правительство.

Грэхэм подчеркнул, что США должны «заставить Китай изменить свое поведение». В частности, он призвал Вашингтон заставить Пекин списать часть долга. По его словам, страна должна изменить свое поведение.

Ранее экономисты, опрошенные Bloomberg, предсказали США рекордный за всю историю страны уровень безработицы по окончании пандемии коронавируса. Ее масштабы превзойдут показатели времен Великой депрессии, начавшейся в 1929 году.

По последним данным, в США выявлено более 474,8 тысячи случаев заражения коронавирусом; 17,7 тысячи человек погибли, а 27,3 тысячи — вылечились.