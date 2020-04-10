Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Закарпатье умер инфицированный коронавирусом врач

В Закарпатье умер инфицированный коронавирусом врач

В Закарпатской областной инфекционной больнице 10 апреля скончался инфицированный COVID-19 врач из поселка Великий Бычков Раховского района. Таким образом, он стал четвертой жертвой заболевания в Закарпатье.

Смерть медика подтвердили в областной администрации, отметив, что он до конца оставался на своем посту.

Тем временем стало известно, что после подтверждения нескольких случаев COVID-19 в поселке там закрыли амбулаторию и больницу.

Напомним, первый случай инфицирования COVID-19 в Закарпатье был подтвержден еще 23 марта, а по состоянию на утро 10 апреля, в регионе было зафиксировано 56 случаев коронавирусной инфекции.

На ближайшие выходные в регионе ужесточены карантинные ограничения — местным жителям запретили покидать свои жилища.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Борис Корчевников заразился коронавирусом
Борис Корчевников заразился коронавирусом
На Okko выйдет первый в истории снятый в изоляции сериал об изоляции
На Okko выйдет первый в истории снятый в изоляции сериал об изоляции
Власти Москвы рассказали о порядке утверждения пропускного режима
Власти Москвы рассказали о порядке утверждения пропускного режима
Звезда «ДОМа-2» Милена Безбородова: «До сих пор надеюсь, что Безус одумается»
Звезда «ДОМа-2» Милена Безбородова: «До сих пор надеюсь, что Безус
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Как Пентагон «боролся» с угрозами холодной войны и проглядел Covid-19
Как Пентагон «боролся» с угрозами холодной войны и проглядел Covid-19
Мантуров назвал поведение своего заместителя Овсянникова недопустимым
Мантуров назвал поведение своего заместителя Овсянникова недопустимым
В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи, не приходя в храм
В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи, не приходя в храм
Пандемия во Франции привела к спорам о расценках на ритуальные услуги
Пандемия во Франции привела к спорам о расценках на ритуальные услуги
Вещающий о деньгах голос всколыхнул сексуальные фантазии блогерш
Вещающий о деньгах голос всколыхнул сексуальные фантазии блогерш
Жителям Подмосковья объяснили порядок передвижений около дома
Жителям Подмосковья объяснили порядок передвижений около дома
Центр поддержки экономики Москвы будет вести консультации в выходные дни
Центр поддержки экономики Москвы будет вести консультации в выходные

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19

Еще по теме

В Донецкой области подтвердили первый случай смерти от коронавируса
В том числе трое священников: на Буковине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса
Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу COVID-19 в Украине
Из больницы в Коммунарке выписали 25 выздоровевших от COVID-19