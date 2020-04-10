В Закарпатье умер инфицированный коронавирусом врач

Влада Некрасова

В Закарпатской областной инфекционной больнице 10 апреля скончался инфицированный COVID-19 врач из поселка Великий Бычков Раховского района. Таким образом, он стал четвертой жертвой заболевания в Закарпатье.

Смерть медика подтвердили в областной администрации, отметив, что он до конца оставался на своем посту.

Тем временем стало известно, что после подтверждения нескольких случаев COVID-19 в поселке там закрыли амбулаторию и больницу.

Напомним, первый случай инфицирования COVID-19 в Закарпатье был подтвержден еще 23 марта, а по состоянию на утро 10 апреля, в регионе было зафиксировано 56 случаев коронавирусной инфекции.

На ближайшие выходные в регионе ужесточены карантинные ограничения — местным жителям запретили покидать свои жилища.