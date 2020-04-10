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Вайнштейн излечился от коронавируса в тюрьме

Вайнштейн излечился от коронавируса в тюрьме
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого суд приговорил к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характер, излечился от коронавируса и вышел из карантина, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на его представителя Джуду Энгелмайера.

"Его выпустили из медицинского изолятора", - цитирует телеканал его слова.

По данным Fox News, заболевание у 68-летнего Вайнштейна проходило без проявления симптомов.


Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна, одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США, обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

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По материалам: ria.ru

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