Вайнштейн излечился от коронавируса в тюрьме
"Его выпустили из медицинского изолятора", - цитирует телеканал его слова.
По данным Fox News, заболевание у 68-летнего Вайнштейна проходило без проявления симптомов.
Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна, одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США, обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
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