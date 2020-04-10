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Вайнштейн вылечился от коронавируса

Вайнштейн вылечился от коронавирусаФото: Carlo Allegri / Reuters

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштен вылечился от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Экс-магнат, осужденный на 23 года за изнасилования и склонение к сексу, освободился из 14-дневнего карантина, в который его поместили после положительного теста на COVID-19. Вайнштейн был помещен в изоляцию в исправительном учреждении Wende в штате Нью-Йорк.

У бывшего продюсера проявлялись такие симптомы, как лихорадка, жар и кашель. Кроме того, до болезни состояние здоровья Вайнштейна было неудовлетворительным: 68-летний заключенный страдает от повышенного давления, проблем с сердцем и позвоночником и тяжелой формы диабета.

Источник, близкий к экс-магнату, заявил, что удивлен выздоровлением Вайнштейна. «Я не могу поверить, что он сделал это. Я был уверен, что это будет его концом», — приводит его слова издание.

В настоящее время Вайнштейн находится в тюремном отделении психиатрической помощи, куда его перевели в связи с необходимостью наблюдать за ним из-за возможного самоубийства.

О диагнозе Вайнштейна стало известно 23 марта. Он сказал сотрудникам тюрьмы о появившихся у него симптомах, после чего у него взяли анализы на коронавирус. Предполагается, что кинематографист заразился COVID-19 во время нахождения на острове-тюрьме Райкерс.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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