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Вероятность заражения Бабкиной коронавирусом от Лещенко оценили

Вероятность заражения Бабкиной коронавирусом от Лещенко оценилиФото: @ngbabkina

Представитель певицы Надежды Бабкиной Александр Велор оценил вероятность ее заражения от народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом он рассказал в комментарии «Антенне», передает WDay.ru.

По его словам, артистка «какое-то время не пересекалась [с Лещенко] стопроцентно». Велор заявил, что с компанией, которая собралась на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы, Бабкина напрямую давно не общалась и поддерживала с ними связь звонками.

Он поведал, что певица планировала отметить свой юбилей (19 марта ей исполнилось 70 лет — прим. «Ленты.ру») «с размахом» в собственном театре, однако накануне в Москве запретили массовые мероприятия с числом участников более 50. «[В итоге она] cобрала компанию самых родных и близких: пришел в том числе и коллектив "Русской песни", и те, кто занят с ней в постановках, например, Сергей Астахов. Гостей собралось не больше 49! Она их даже пересчитывала», — заключил он.

Ранее переболевший коронавирусом Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной. Исполнитель пожаловался на начавшуюся в стране «пандемию кликушества», которая его сильно огорчает. Он пояснил, что после госпитализации коллеги даже написал эссе, так как его «ситуация очень задела».

Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии. Позднее ее изолировали и поместили в закрытый инфекционный бокс. В настоящее время заражение коронавирусом не подтверждено.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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