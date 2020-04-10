Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусомФото: China Daily CDIC / Reuters

Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.

По его словам, вероятнее всего, нулевой пациент появился в октябре 2019 года. Такой вывод основан на анализе опубликованных данных о коронавирусе.

Он также отметил, что нынешняя пандемия отличается от всех прошлых длинным инкубационным периодом. «Чем короче этот период, тем менее страшна инфекция, потому что ее легко ликвидировать в самом начале эпидемии», — отметил вирусолог.

Как считает Волочков, для минимальных потерь для экономики властям необходимо ввести самый строгий карантин, какой только возможно, иначе он может занять полгода и оказаться бесполезным.

При этом собеседник издания предостерег от снятия карантина тогда, когда ежедневный рост числа зараженных начнет снижаться. По его словам, даже 300 новых случаев заражения коронавирусом будет достаточно для очередной волны. «А в идеале, конечно, нужно было в январе закрыть все границы», — добавил он.

В середине марта правительство Китая раскрыло дату обнаружения первого случая заражения коронавирусом — 17 ноября 2019 года. Считалось, что 55-летний житель провинции Хубэй мог стать первым человеком, который заразился SARS-CoV-2 еще в ноябре. Затем, в конце месяца, китайские СМИ назвали продавщицу креветок из Китая первым человеком, у кого было подтверждено заражение коронавирусом.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире выявлено более 1,5 миллиона заражений.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трамп после разговора с Путиным заявил о скорой сделке ОПЕК+
Трамп после разговора с Путиным заявил о скорой сделке ОПЕК+
Мексика поставила под удар сделку ОПЕК+
Мексика поставила под удар сделку ОПЕК+
Небензя призвал отменить санкции против развивающихся стран
Небензя призвал отменить санкции против развивающихся стран
Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом
Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом
Минздрав Бразилии посоветовал местным чиновникам договариваться о карантине с мафией
Минздрав Бразилии посоветовал местным чиновникам договариваться о
Оттава добавила в оружейную сделку с Эр-Риядом меры по контролю
Оттава добавила в оружейную сделку с Эр-Риядом меры по контролю
Противопаразитарный препарат ивермектин за 48 часов подавил действие коронавируса
Противопаразитарный препарат ивермектин за 48 часов подавил действие
Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали в "Вечернем Урганте" о сыне Мире, его рождении в США и тренировках дома
Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали в "Вечернем Урганте" о сыне
Истерика после разрыва и ревность – о чем еще Нюша и Егор Крид говорили в прямом эфире
Истерика после разрыва и ревность – о чем еще Нюша и Егор Крид
Артисты обвинили «Россию 1» в принуждении к съемкам в условиях карантина
Артисты обвинили «Россию 1» в принуждении к съемкам в условиях
Делать или нет? Быстрое гадание, чтобы определиться
Делать или нет? Быстрое гадание, чтобы определиться
Собянин обещает жестко штрафовать ездящих по Москве автомобилистов
Собянин обещает жестко штрафовать ездящих по Москве автомобилистов

Топ на сегодня

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
Очевидец рассказал о пожаре в доме престарелых
Очевидец рассказал о пожаре в доме престарелых

Еще по теме

Вирусолог рассказал, когда человек может заразить коронавирусом
Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены
Как отличить коронавирус от ОРВИ рассказал российский вирусолог
Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук