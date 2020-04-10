Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: China Daily CDIC / Reuters

Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.

По его словам, вероятнее всего, нулевой пациент появился в октябре 2019 года. Такой вывод основан на анализе опубликованных данных о коронавирусе.

Он также отметил, что нынешняя пандемия отличается от всех прошлых длинным инкубационным периодом. «Чем короче этот период, тем менее страшна инфекция, потому что ее легко ликвидировать в самом начале эпидемии», — отметил вирусолог.

Как считает Волочков, для минимальных потерь для экономики властям необходимо ввести самый строгий карантин, какой только возможно, иначе он может занять полгода и оказаться бесполезным.

При этом собеседник издания предостерег от снятия карантина тогда, когда ежедневный рост числа зараженных начнет снижаться. По его словам, даже 300 новых случаев заражения коронавирусом будет достаточно для очередной волны. «А в идеале, конечно, нужно было в январе закрыть все границы», — добавил он.

В середине марта правительство Китая раскрыло дату обнаружения первого случая заражения коронавирусом — 17 ноября 2019 года. Считалось, что 55-летний житель провинции Хубэй мог стать первым человеком, который заразился SARS-CoV-2 еще в ноябре. Затем, в конце месяца, китайские СМИ назвали продавщицу креветок из Китая первым человеком, у кого было подтверждено заражение коронавирусом.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире выявлено более 1,5 миллиона заражений.