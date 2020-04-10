Власти Ирана сообщили хорошую новость с «коронавирусного фронта»
Более половины заражённых коронавирусом Covid-19 в Иране «полностью выздоровели», сообщил сегодня, 10 апреля, по государственному телевидению официальный представитель Министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.
За последний день в Иране выявлено ещё 122 случая смерти пациентов с диагнозом Covid-19, в результате чего общее число летальных исходов составило 4232, проинформировал представитель минздрава.
При этом Джаханпур призвал владельцев и руководителей всех частных предприятий страны заполнить специальную анкету Министерства здравоохранения ИРИ с данными о состоянии здоровья своих работников.
Как сообщало ИА Newstes, до полумиллиона жителей Ирана могут быть заражены коронавирусом, заявил 6 апреля государственному информагентству IRNA представитель национальной целевой группы по борьбе с пандемией. «По нынешним оценкам, около 500 000 человек в стране заражены коронавирусом», — сказал Хамид Сури.
Эксперты и некоторые государственные чиновники Исламской Республики постоянно ставят под сомнение официальные цифры инфицированных в стране, население которой превышает 83 миллиона человек. Ранее американский журнал The Atlantic предположил, что реальное количество заражённых в ИРИ может составлять около 2 миллионов.
По словам Сури, несколько иранских провинций, в том числе столица Тегеран, всё ещё находятся на восходящей траектории этого заболевания. Собеседник IRNA добавил, что «кривая коронавируса не выровнялась нигде в стране». «Ситуация во всей стране тревожная», — подчеркнул он.