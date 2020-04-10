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Власти Ирана сообщили хорошую новость с «коронавирусного фронта»

Власти Ирана сообщили хорошую новость с «коронавирусного фронта»

Более половины заражённых коронавирусом Covid-19 в Иране «полностью выздоровели», сообщил сегодня, 10 апреля, по государственному телевидению официальный представитель Министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.

«К счастью, процесс выздоровления ускорился, и к настоящему времени вылечилось 35 465 пациентов, инфицированных коронавирусом, из общего числа зарегистрированных к сегодняшнему дню 68 192 случаев», — сказал Джаханпур.

За последний день в Иране выявлено ещё 122 случая смерти пациентов с диагнозом Covid-19, в результате чего общее число летальных исходов составило 4232, проинформировал представитель минздрава.

При этом Джаханпур призвал владельцев и руководителей всех частных предприятий страны заполнить специальную анкету Министерства здравоохранения ИРИ с данными о состоянии здоровья своих работников.

Как сообщало ИА Newstes, до полумиллиона жителей Ирана могут быть заражены коронавирусом, заявил 6 апреля государственному информагентству IRNA представитель национальной целевой группы по борьбе с пандемией. «По нынешним оценкам, около 500 000 человек в стране заражены коронавирусом», — сказал Хамид Сури.

Эксперты и некоторые государственные чиновники Исламской Республики постоянно ставят под сомнение официальные цифры инфицированных в стране, население которой превышает 83 миллиона человек. Ранее американский журнал The Atlantic предположил, что реальное количество заражённых в ИРИ может составлять около 2 миллионов.

По словам Сури, несколько иранских провинций, в том числе столица Тегеран, всё ещё находятся на восходящей траектории этого заболевания. Собеседник IRNA добавил, что «кривая коронавируса не выровнялась нигде в стране». «Ситуация во всей стране тревожная», — подчеркнул он.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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