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Власти Москвы рассказали о порядке утверждения пропускного режима

Власти Москвы рассказали о порядке утверждения пропускного режимаФото: Владимир Песня / РИА Новости

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы рассказали о порядке утверждения пропускного режима в городе, передает РИА Новости.

Власти столицы сообщили, что порядок получения и использования пропусков утвердят отдельным нормативно-правовым актом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в столице с понедельника, 13 апреля. Сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района.

Также в столице будут остановлены строительные и ремонтные работы. Исключение сделают только для медицинских объектов, метро, железной дороги и аэропортов. Временно ограничат услуги каршеринга.

По данным на 10 апреля, число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам, за последние сутки увеличившись почти на 1800. Зафиксированы 94 летальных исхода, почти 800 человек выздоровели. В Москве число случаев заражения составило 7,8 тысячи, 50 человек умерли.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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