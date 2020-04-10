Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Волочкова посоветовала диету из салатных листьев на время самоизоляции

Волочкова посоветовала диету из салатных листьев на время самоизоляции

Волочкова посоветовала диету из салатных листьев на время самоизоляцииАнастасия ВолочковаФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте посоветовала диету из салатных листьев на время самоизоляции.

Артистка заявила, что из-за вынужденного нахождения дома ее рацион не особо поменялся: она ест салатные листья и вареные яйца. В другой вариант меню входят острый овощной суп и немного вареной курицы без соли.

«Я и в ресторанах всегда заказываю зеленый салатик и легкую еду. Например, сашими или тартар из рыбки.😊 Так что, сидя дома, особо не наедайтесь🙏 Чтобы не набрать вес без движения🐣», — написала танцовщица.

Летом Волочкова посоветовала российским звездам «привести телеса в порядок». Она предположила, что знаменитости, критикующие ее откровенные снимки, просто завидуют ее фигуре. «Для меня шок в том, что многие звезды шоу-бизнеса — они уже все разделись, они голые, со страшными совершенно фигурами на обложках газет, журналов, везде в Instagram себя тычут, — а все равно этот вот ажиотаж вокруг Волочковой. И Волочкова на пляже в купальнике — это стриптиз. Извините, мое тело просто позволяет мне надеть на себя мини-купальник», — возмутилась балерина.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Актеры медицинских сериалов поблагодарили врачей за их труд
Актеры медицинских сериалов поблагодарили врачей за их труд
В Конгрессе задумались о новом расследовании против Трампа из-за коронавируса
В Конгрессе задумались о новом расследовании против Трампа из-за
Названы три причины ухудшения качества прогнозов погоды из-за коронавируса
Названы три причины ухудшения качества прогнозов погоды из-за
Лунный день сегодня 10 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 10 апреля 2020 года
Песков рассказал о позиции России по стабилизации рынка нефти
Песков рассказал о позиции России по стабилизации рынка нефти
Белоруссия призывает ЕАЭС к масштабному отказу от доллара
Белоруссия призывает ЕАЭС к масштабному отказу от доллара
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа
Власти Ирана сообщили хорошую новость с «коронавирусного фронта»
Власти Ирана сообщили хорошую новость с «коронавирусного фронта»
Оскандалившийся Друзь вернулся в «Что? Где? Когда?»
Оскандалившийся Друзь вернулся в «Что? Где? Когда?»
Волочкова посоветовала диету из салатных листьев на время самоизоляции
Волочкова посоветовала диету из салатных листьев на время самоизоляции
Минздрав предупредил о вреде самолечения коронавирусной инфекции
Минздрав предупредил о вреде самолечения коронавирусной инфекции
Бьюти-дайджест: от мастер-класса Ким Кардашьян до Натальи Водяновой в рекламе
Бьюти-дайджест: от мастер-класса Ким Кардашьян до Натальи Водяновой в

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
СМИ: Коронавирус настиг королевскую семью Саудовской Аравии
СМИ: Коронавирус настиг королевскую семью Саудовской Аравии
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
КС Молдавии отменил экономические меры поддержки на фоне COVID-19
КС Молдавии отменил экономические меры поддержки на фоне COVID-19
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

Еще по теме

Волочкова посоветовала российским звездам привести «телеса в порядок»
Волочкова нашла объяснение мужским изменам
Волочкову возмутил спектакль Серебренникова с обнаженными артистами
Волочкова похвасталась богатыми ухажерами и посоветовала их женам шпагаты