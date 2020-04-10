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Вторую неделю в России сохраняется повышенный спрос на алкоголь

Вторую неделю в России сохраняется повышенный спрос на алкоголь

По сведениям лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных “СберДанные” в России в условиях сохраняющегося режима самоизоляции и установленных ограничительных мер повышенный спрос остается на продукты, медицинские препараты и алкоголь. В общем расходы населения на различные услуги и товары снизились на 23%.

Вторую неделю подряд отмечается всплеск расходов в категории "Винные магазины" (+31% год к году), причем без характерной внутринедельной сезонности, — приводит сообщение Сбербанка Коммерсантъ.

Также с установлением режима самоизоляции эксперты связывают увеличение доли расходов в разделе “цифровые товары”. На продукты спрос увеличился чуть более чем на 9%, а на лекарственные средства на 15,5%. 

В остальных сегментах динамику потребительских расходов можно охарактеризовать как отвесное падение,— отметили в Сбербанке. 

Так, почти исчез спрос на аксессуары, обувь, одежду, спорттовары, мебель и предметы интерьера.

Ранее уже сообщалось о росте продаж крепких спиртных напитков, в частности водки, из-за нехватки дезинфицирующих средств в период пандемии COVID-19. Однако глава Минздрава Михаил Мурашко настоятельно рекомендовал россиянам отказаться от лечения инфекции алкоголем, а главный нарколог Евгений Брюн вообще выступил с предложением временно ввести ограничения на продажу крепких спиртных напитков.



# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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