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За задержки зарплат учителям советских чиновников привлекали к суду

За задержки зарплат учителям советских чиновников привлекали к суду

Советское государство, объявившее бой неграмотности, очень внимательно относилось к созданию условий труда для педагогов, особенно в сельской местности. Так, 10 апреля 1936 года СНК СССР постановил перевести фонд зарплаты сельских учителей на специальные счета в районные бюджеты, а городских — на спецсчета городских отделов народного образования.   

Спецсчета создавались для целевого расходования средств: деньги оттуда нельзя было потратить никуда, кроме как на зарплату педагога. Финансы должны были поступать на них минимум за пять дней до дня зарплаты.

За задержку или перечисление неполной суммы на спецсчёт руководство городских и районных финансовых отделов привлекалось к суду. Та же участь ждала заведующих городскими и районными отделами народного образования «за запоздание или неполную выдачу причитающейся заработной платы учителям».

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По материалам: pnp.ru

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