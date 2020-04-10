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Заключенный в тюрьму Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

Заключенный в тюрьму Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

68-летний Харви Вайнштейн, который недавно начал отбывать свой тюремный срок за изнасилование и сексуальные домогательства, поборол коронавирусную инфекцию. Несмотря на тяжелое течение болезни, связанное с возрастом (Вайнштейн находится в группе риска) и сопутствующими заболеваниями, врачам удалось вылечить кинопродюсера. Теперь он переведен на двухнедельный карантин в отдельную камеру.

Выздоровление Вайнштейна приятно удивило близких к нему людей. Они утверждают, что долгое время не могли связаться с Харви, потому что тот находился в очень тяжелом состоянии. Многие друзья кинопродюсера уже перестали верить, что ему действительно удастся победить болезнь.


Харви Вайнштейн

Мы потеряли с ним контакт, после того как у него был диагностирован коронавирус. Его поместили в изолятор на карантин. У него был сильный жар и кашель. Честно говоря, он находился в очень плохом состоянии. Мы были обеспокоены этим. До сих пор не могу поверить, что он прошел через это. Я думала, что коронавирус его убьет, — поделилась одна из приятельниц Вайнштейна.

О положительном тесте кинопродюсера на коронавирус стало известно в конце марта. Предполагается, что Харви Вайнштейн заразился еще до своего заключения в исправительное учреждение. Вайнштейн проходил лечение в тюрьме Венде на западе Нью-Йорка, в специальной камере вместе с еще одним заключенным, у которого тоже был выявлен коронавирус.


Напомним, что незадолго до этого Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения. После нескольких лет судебных разбирательств голливудский продюсер был признан виновным в сексуальных преступлениях в отношении своих подопечных и изнасиловании. Известно, что в начале марта Вайнштейн перенес операцию по стентированию сердца.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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